Московское «Динамо» арендовало у «Нефтехимика» вратаря Озолина

Московское «Динамо» взяло в аренду у «Нефтехимика» вратаря Ярослава Озолина, сообщает пресс-служба КХЛ.

23-летний Озолин в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ не сыграл ни одного матча за клуб. Всего в лиге на его счету 7 игр.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 44 матчах. «Динамо» находится на второй строчке «Запада» (62 балла).