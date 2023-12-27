Мартемьянов — о победе «Амура» над «Нефтехимиком»: «Надеюсь, приподняли новогоднее настроение»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал вторую подряд победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:2).

25 декабря «Амур» обыграл «Нефтемик» со счетом 4:1.

«Благодарю болельщиков за поддержку в двух матчах. Надеюсь, новогоднее настроение приподняли. Поздравляю болельщиков «Амура» и всех любителей хоккея с новым годом. Желаю семейного счастья, побольше позитивных моментов в жизни и наших побед. Будем стараться радовать их. Матч был достаточно напряженный, как мы и предполагали. Первый период обе команды раскачивались. Он получился не столь выразительным. Во втором внесли корректировки, и игра пошла. При победном счете начали играть на удержание, допустили ошибку при 3:1. Но ничего молодцы парни, выдержали и доиграли концовку. Правильно сыграли в обороне и забросили четвертую шайбу. Игра в целом была хорошая, нам эти очки очень нужны были, мы их взяли», — приводит слова Мартемьянова сайт хабаровского клуба.

«Амур» набрал 46 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 39 очками занимает 10-ю строчку таблицы «Востока».