Морозов заявил, что у клубов КХЛ нет долгов по зарплатам

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о наличии проблем с выплатами зарплаты у команд лиги.

«Долгов по зарплате ни у кого нет. Небольшие задержки были по ходу сезона у «Лады» и «Витязя», — сказал Морозов.

После 41 матч в Западной конференции КХЛ лидирует «Спартак» (56 очков). Лидером Восточной конференции с 55 очками является «Металлург».