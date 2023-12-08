Морозов — о возвращении пяти легионеров: «Минспорта готово сесть за стол переговоров»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возвращение лимита в пять легионеров в лиге.

«Мы общались с Министерством спорта. Изначально, когда приказ менялся, сразу было сказано, что Минспорта будет следить за ситуацией и готово к внесению изменений. Мы выйдем со своей инициативой, покажем, что происходит в лиге. Есть статистика, что иностранцы приезжают к нам, играют в чемпионате и находятся на хорошем счету. Они делаю игры зрелищнее, лидируют по разным показателями. Сейчас в лиге есть переходы иностранцев. Команды усиливаются, чтобы добиться результатов. Будем обсуждать. Минспорта готов сесть за стол переговоров.

Из тех игроков, кто получил российский паспорт, только Менелл заявлен не как легионер. Получение гражданства – личное дело каждого. Ограничивать количество натурализованных игроков или ввести требование по количеству проверенных в России лет не видим смысла. Может быть, кто-то с первого года хочет играть за сборную?» – сказал Морозов.

В текущем сезоне лимит на легионеров в командах КХЛ был ужесточен до трех. Сейчас в командах лиги числится 58 иностранцев.