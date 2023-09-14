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Сегодня, 13:52

Морозов — о Fan ID в хоккее: «В КХЛ совершенно другая публика, стремимся делать матчи семейными праздниками»

Михаил Зислис
Обозреватель
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможность введения Fan ID на матчах лиги.

— Это все разговоры. Возможно, это рассматривается в разных видах спорта. До этого мы встречались с Минспорта и обсуждали нашу ситуацию. У нас совершенно другая публика. Сейчас у КХЛ все направлено на привлечение молодой аудитории, семей на хоккей. Стремимся делать матчи семейными праздниками.

У нас другая ситуация, по сравнению с другими видами спорта. У лиги есть стратегия. Мы докладывали, что многие клубы даже не являются собственниками дворцов. Этот вопрос нужно будет решать глобально. Мы готовы к диалогу. На данный момент мы видим, что аудитория прибавляется, что люди идут на хоккей. На матчах КХЛ отлично работают службы безопасности всех клубов, которые объясняют всем болельщикам правила поведения на трибунах.

Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 5 2 3 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Ак Барс 5 4 1 8
3 Автомобилист 5 3 2 7
4 Авангард 4 3 1 6
5 Амур 6 3 3 6
6 Трактор 5 2 3 5
7 Сибирь 5 2 3 5
8 Сал. Юлаев 4 2 2 4
9 Лада 5 2 3 4
10 Адмирал 4 1 3 3
11 Нефтехимик 4 1 3 3
12 Барыс 5 0 5 3
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Авангард – Адмирал
 - : -
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Сал. Юлаев – Ак Барс
 - : -
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Металлург Мг – Лада
 - : -
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Трактор – Динамо Мн
 - : -
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