КХЛ избрала состав совета директоров на сезон-2023/24
14 сентября в Москве на общем собрании участников КХЛ был избран состав совета директоров на сезон-2023/24.
На своем первом заседании в сезоне-2023/24 совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко.
Количественный состав Совета директоров составил 22 человека.
Состав совета директоров КХЛ на сезон-2023/24:
1. Тимченко Геннадий Николаевич — председатель совета директоров.
2. Морозов Алексей Алексеевич — председатель правления — президент КХЛ.
3. Каменский Валерий Викторович — вице-президент по развитию КХЛ.
4. Аверин Михаил Сергеевич — председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард».
5. Анисимов Алексей Владимирович — вице-президент КХЛ, главный арбитр КХЛ.
6. Батехин Сергей Леонидович — генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».
7. Гуськов Александр Александрович — вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.
8. Есмантович Игорь Вячеславович — президент ООО «ПХК ЦСКА».
9. Жлоба Алексей Валерьевич — первый вице-президент — директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».
10. Колобов Александр Владимирович — заместитель генерального директора по развитию Бизнес-системы «Севергрупп».
11. Король Борис Михайлович — вице-президент ПАО «Транснефть».
12. Курбатов Дмитрий Анатольевич — исполнительный директор Федерации хоккея России.
13. Маганов Наиль Ульфатович — генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».
14. Медведев Александр Иванович — председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»; генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт».
15. Прохоров Виталий Владимирович — вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали.
16. Рашников Виктор Филиппович — председатель совета директоров ПАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».
17. Ротенберг Аркадий Романович — председатель правления Федерации хоккея России.
18. Ротенберг Роман Борисович — первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА».
19. Каркоцкий Артем Игоревич — генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск».
20. Усачев Олег Леонидович — председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда — хоккейный клуб «Спартак».
21. Фастовский Кирилл Валерьевич — генеральный директор ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».
22. Харламов Александр Валерьевич — генеральный директор АНО ХК «Торпедо».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Амур
|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -