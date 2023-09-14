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КХЛ избрала состав совета директоров на сезон-2023/24

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14 сентября в Москве на общем собрании участников КХЛ был избран состав совета директоров на сезон-2023/24.

На своем первом заседании в сезоне-2023/24 совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко.

Количественный состав Совета директоров составил 22 человека.

Состав совета директоров КХЛ на сезон-2023/24:

1. Тимченко Геннадий Николаевич — председатель совета директоров.
2. Морозов Алексей Алексеевич — председатель правления — президент КХЛ.
3. Каменский Валерий Викторович — вице-президент по развитию КХЛ.
4. Аверин Михаил Сергеевич — председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард».
5. Анисимов Алексей Владимирович — вице-президент КХЛ, главный арбитр КХЛ.
6. Батехин Сергей Леонидович — генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».
7. Гуськов Александр Александрович — вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.
8. Есмантович Игорь Вячеславович — президент ООО «ПХК ЦСКА».
9. Жлоба Алексей Валерьевич — первый вице-президент — директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».
10. Колобов Александр Владимирович — заместитель генерального директора по развитию Бизнес-системы «Севергрупп».
11. Король Борис Михайлович — вице-президент ПАО «Транснефть».
12. Курбатов Дмитрий Анатольевич — исполнительный директор Федерации хоккея России.
13. Маганов Наиль Ульфатович — генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».
14. Медведев Александр Иванович — председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»; генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт».
15. Прохоров Виталий Владимирович — вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали.
16. Рашников Виктор Филиппович — председатель совета директоров ПАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».
17. Ротенберг Аркадий Романович — председатель правления Федерации хоккея России.
18. Ротенберг Роман Борисович — первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА».
19. Каркоцкий Артем Игоревич — генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск».
20. Усачев Олег Леонидович — председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда — хоккейный клуб «Спартак».
21. Фастовский Кирилл Валерьевич — генеральный директор ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».
22. Харламов Александр Валерьевич — генеральный директор АНО ХК «Торпедо».

Источник: КХЛ
КХЛ
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