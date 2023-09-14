КХЛ избрала состав совета директоров на сезон-2023/24

14 сентября в Москве на общем собрании участников КХЛ был избран состав совета директоров на сезон-2023/24.

На своем первом заседании в сезоне-2023/24 совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко.

Количественный состав Совета директоров составил 22 человека.

Состав совета директоров КХЛ на сезон-2023/24:

1. Тимченко Геннадий Николаевич — председатель совета директоров.

2. Морозов Алексей Алексеевич — председатель правления — президент КХЛ.

3. Каменский Валерий Викторович — вице-президент по развитию КХЛ.

4. Аверин Михаил Сергеевич — председатель совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард».

5. Анисимов Алексей Владимирович — вице-президент КХЛ, главный арбитр КХЛ.

6. Батехин Сергей Леонидович — генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».

7. Гуськов Александр Александрович — вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.

8. Есмантович Игорь Вячеславович — президент ООО «ПХК ЦСКА».

9. Жлоба Алексей Валерьевич — первый вице-президент — директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

10. Колобов Александр Владимирович — заместитель генерального директора по развитию Бизнес-системы «Севергрупп».

11. Король Борис Михайлович — вице-президент ПАО «Транснефть».

12. Курбатов Дмитрий Анатольевич — исполнительный директор Федерации хоккея России.

13. Маганов Наиль Ульфатович — генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, председатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».

14. Медведев Александр Иванович — председатель совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»; генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт».

15. Прохоров Виталий Владимирович — вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали.

16. Рашников Виктор Филиппович — председатель совета директоров ПАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург».

17. Ротенберг Аркадий Романович — председатель правления Федерации хоккея России.

18. Ротенберг Роман Борисович — первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА».

19. Каркоцкий Артем Игоревич — генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск».

20. Усачев Олег Леонидович — председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда — хоккейный клуб «Спартак».

21. Фастовский Кирилл Валерьевич — генеральный директор ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».

22. Харламов Александр Валерьевич — генеральный директор АНО ХК «Торпедо».