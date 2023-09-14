Морозов: «КХЛ не нарушает трансферную политику НХЛ и ИИХФ»
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможность введения санкций в отношении «Барыса» и «Куньлуня» на фоне дела Ивана Федотова.
— Может ли ИИХФ из-за ситуации с ЦСКА и Иваном Федотовым как-то ударить по «Куньлуню» и «Барысу», чьи сборные выступают на международном уровне?
— Мы не реагируем на разговоры. Если у нас есть какая-то официальная информация от ИИХФ, то мы обсуждаем все вопросы и высказываем свою позицию.
К сожалению, мне не удалось встретиться с руководством «Барыса», когда я был с рабочим визитом на матче в Новосибирске, где играла команда. Но мне удалось пообщаться с Андреем Скабелкой. У него тоже были определенные вопросы. Но зачем обсуждать какие-то вопросы, если нет официального решения?
У нас есть свои планы. Как вы знаете, мы не отказываемся от сотрудничества и уважения трансферной политики ИИХФ. Но планируем оспаривать решение о дисквалификации Федотова. Мы вместе с ФХР и ЦСКА считаем его несправедливым. При этом КХЛ не нарушает трансферную политику ИИХФ и НХЛ.
1 сентября 2023 года Федотов принял участие в матче ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на спортивные санкции, наложенные ИИХФ на игрока и клуб в связи с нарушением голкипером соглашения с «Филадельфией». Международная федерация хоккея на льду оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за данный инцидент.
В августе ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.
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|Торпедо
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|4
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|4
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|8
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|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
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|3
|2
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|5
|Сочи
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|3
|3
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|6
|Локомотив
|5
|3
|2
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|2
|2
|5
|8
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|6
|2
|4
|5
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|Динамо Мн
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|2
|3
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
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|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
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|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -