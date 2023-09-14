Морозов: «КХЛ не нарушает трансферную политику НХЛ и ИИХФ»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможность введения санкций в отношении «Барыса» и «Куньлуня» на фоне дела Ивана Федотова.

— Может ли ИИХФ из-за ситуации с ЦСКА и Иваном Федотовым как-то ударить по «Куньлуню» и «Барысу», чьи сборные выступают на международном уровне?

— Мы не реагируем на разговоры. Если у нас есть какая-то официальная информация от ИИХФ, то мы обсуждаем все вопросы и высказываем свою позицию.

К сожалению, мне не удалось встретиться с руководством «Барыса», когда я был с рабочим визитом на матче в Новосибирске, где играла команда. Но мне удалось пообщаться с Андреем Скабелкой. У него тоже были определенные вопросы. Но зачем обсуждать какие-то вопросы, если нет официального решения?

У нас есть свои планы. Как вы знаете, мы не отказываемся от сотрудничества и уважения трансферной политики ИИХФ. Но планируем оспаривать решение о дисквалификации Федотова. Мы вместе с ФХР и ЦСКА считаем его несправедливым. При этом КХЛ не нарушает трансферную политику ИИХФ и НХЛ.

1 сентября 2023 года Федотов принял участие в матче ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на спортивные санкции, наложенные ИИХФ на игрока и клуб в связи с нарушением голкипером соглашения с «Филадельфией». Международная федерация хоккея на льду оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за данный инцидент.

В августе ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.