Матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» перенесли из-за игры бело-голубых со «Спартаком» в Кубке России по футболу

Спортивный директор хоккейного «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию с переносом матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива» на более позднее время.

Ранее время начала матча регулярного чемпионата между бело-голубыми и железнодорожниками, который состоится 4 октября, было перенесено с 19:30 на 20:30. Встреча пройдет на «ВТБ Арене».

«Возникла такая ситуация, что у нас очень современная, новая, хорошая арена, совместная с футбольной командой. Периодически бывают пересечения мероприятий. Календарь очень плотный, мы пытались перенести игру на другой день, но свободных мест нет ни у нас, ни у ярославского «Локомотива». Пришлось как-то выходить из положения.

Футболисты будут играть раньше, потому что матч передовой: «Динамо» — «Спартак». И, соответственно, вышли с просьбой: и футбольный клуб, и арена, чтобы сыграть на час позже. Мы понимаем, что это доставит определенные неудобства и хоккеистам, и болельщикам. Но, к сожалению, мы были заложниками ситуации. Надо было из нее выходить. Насколько я знаю, и РФС выходил на КХЛ, чтобы помочь с решением вопроса. Все вместе решили перенести на час позже», — сказал Сопин «СЭ».

Матч группового этапа FONBET Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» состоится в тот же день, 4 октября, на «ВТБ Арене». Начало встречи запланировано на 16:45 по московскому времени.