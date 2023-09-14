Матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» перенесли из-за игры бело-голубых со «Спартаком» в Кубке России по футболу
Спортивный директор хоккейного «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию с переносом матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Локомотива» на более позднее время.
Ранее время начала матча регулярного чемпионата между бело-голубыми и железнодорожниками, который состоится 4 октября, было перенесено с 19:30 на 20:30. Встреча пройдет на «ВТБ Арене».
«Возникла такая ситуация, что у нас очень современная, новая, хорошая арена, совместная с футбольной командой. Периодически бывают пересечения мероприятий. Календарь очень плотный, мы пытались перенести игру на другой день, но свободных мест нет ни у нас, ни у ярославского «Локомотива». Пришлось как-то выходить из положения.
Футболисты будут играть раньше, потому что матч передовой: «Динамо» — «Спартак». И, соответственно, вышли с просьбой: и футбольный клуб, и арена, чтобы сыграть на час позже. Мы понимаем, что это доставит определенные неудобства и хоккеистам, и болельщикам. Но, к сожалению, мы были заложниками ситуации. Надо было из нее выходить. Насколько я знаю, и РФС выходил на КХЛ, чтобы помочь с решением вопроса. Все вместе решили перенести на час позже», — сказал Сопин «СЭ».
Матч группового этапа FONBET Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» состоится в тот же день, 4 октября, на «ВТБ Арене». Начало встречи запланировано на 16:45 по московскому времени.
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|14.09
|16:30
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Авангард – Адмирал
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|17:00
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Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
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Металлург Мг – Лада
|- : -
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Трактор – Динамо Мн
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Автомобилист – Нефтехимик
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Витязь – Спартак
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