Минспорт пока не договорился с КХЛ об изменении лимита на легионеров

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос, договорились ли КХЛ, Федерация хоккея России (ФХР) и Минспорт об изменении лимита на легионеров со следующего сезона.

«Пока нет», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее хоккейный агент Дэррил Вольски сообщил об увеличении лимита на легионеров в КХЛ. Он утверждает, что со следующего сезона можно будет заявлять на матч пять легионеров вместо трех.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ опубликовало заявление, в котором сообщалось, что с сезона-2023/24 клубы КХЛ могут заявлять не больше трех легионеров на матч. Решение было принято после обращения ФХР. Ранее российские команды могли заявлять до пяти легионеров на игру.