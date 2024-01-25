Глотов — о соперниках в плей-офф КХЛ: «Готов играть с любой командой, хоть из НХЛ»

Нападающий СКА Василий Глотов высказался о том, что его команда может сыграть с ЦСКА на первом этапе плей-офф КХЛ.

«Прекрасно. А так для меня нет разницы, с кем играть. Я хочу побеждать, выиграть Кубок Гагарина. Готов играть с любой командой, хоть из НХЛ. Не хочу загадывать, кто нам попадется в плей-офф. У нас есть одна цель в команде, мы от нее не отступаем. Как будет, так будет. Я смотрю таблицу. Мы хотим первое место занять. Мы идем к этому. Через некоторые сложности проходим. Но ничего страшного. Мы займем первое место по итогам регулярного чемпионата и будем идти за Кубком Гагарина», — приводит «Спорт День за Днем» слова Глотова.

СКА располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков за 55 матчей. Команда Романа Ротенберга уже после встречи с «Куньлунем» (3:1), которая прошла 19 января, обеспечила себе выход в плей-офф КХЛ.