Коньков заявил, что у Цыплакова есть все шансы показать себя в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков отметил, что форвард «Спартака» Максим Цыплаков может заиграть в НХЛ.

«Если человек забивает по тридцать голов, являясь одним из лидеров лиги, то, хочешь-не хочешь, на него будут обращать внимание скауты клубов НХЛ. Посмотрим, как это все дальше развернется. Плей-офф еще впереди. Все возможно. У Максима идет игра, он чувствует силы и показывает качественный хоккей, пусть, конечно, и не без ошибок. Тем не менее, у него есть все шансы на то, чтобы показать себя в НХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Ранее стало известно, что Цыплаковым интересуются сразу шесть клубов североамериканской лиги. В нынешнем сезоне КХЛ 25-летний нападающий провел 54 матча, в которых набрал 41 (29+12) очко.