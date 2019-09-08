Минское «Динамо» вырвало победу у «Спартака»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» принимал минское «Динамо». Гости одержали победу со счетом 5:4.

Минчане забросили первые две шайбы в матче, но потом умудрились пропустить четыре гола подряд. И все-таки «Динамо» удалось не только отыграться, но и забросить победную шайбу усилиями нападающего Михаила Стефановича.

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«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:5 (3:2, 1:2, 0:1)

Голы: Павлович — 1, 7:14 — 0:1. Пулккинен — 4 (Мартынов, Готовец), 8:03 — 0:2. Рылов — 2 (Карсумс), 9:06 — 1:2. Херсли — 2 (бол., Зубов, Ганзл), 12:07 — 2:2. Юньков — 1 (Лещенко), 17:23 — 3:2. Карсумс — 2, 23:30 — 4:2. А. Костицын — 2 (Паре, Готовец), 24:31 — 4:3. Эллиотт — 1 (Демков), 30:59 — 4:4. Стефанович — 1 (бол., Эллиотт, Паре), 57:45 — 4:5.

Вратари: Беспалов (Хомченко, 30:59, 58:43 — 59:03, 59:20) — Осипков.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 29 (12+9+8) — 28 (12+9+7).

Судьи: Гофман, Спирин.

8 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

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