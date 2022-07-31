Минское «Динамо» в серии буллитов проиграло «Северстали» в контрольном матче. Жердев сделал голевую передачу

Минское «Динамо» в серии буллитов проиграло «Северстали» в контрольном матче.

Основное время матча закончилась со счетом 2:2.

В составе минчан голами отметились защитник Дмитрий Дерябин и форвард Владимир Алистратов. Отметим, что ассистентом в первой шайбе выступил нападающий Николай Жердев, который находится в Минске на просмотровом контракте.

У «Северстали» голы на счету защитника Семена Луговяка и нападающего Максима Казакова.