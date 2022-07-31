«Браво». Мальцев отреагировал на обмен прав на него из СКА в «Спартак»

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев в соцсетях отреагировал на новость о том, что СКА обменял права на хоккеиста в «Спартака».

«Браво», — написал Мальцев и оставил четыре смеющихся эмодзи.

31 июля стало известно о том, что клубы договорились об обмене 20-летнего защитника Александра Никишина. В качестве компенсации «Спартак» получил 5 игроков плюс права на 4 нападающих, выступающих в Северной Америке.

Этим летом Мальцев на год продлил контракт с «Колорадо». Согласно CapFriendly, зарплата 24-летнего форварда составляет 800 тысяч долларов за сезон.