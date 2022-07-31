Александр Никишин: «В «Спартаке» я получил все, что имею на данный момент»

Защитник Александр Никишин выступил со словами благодарности в адрес «Спартака» после обмена из московского клуба в СКА.

«В «Спартаке» я получил все, что имею на данный момент — здесь я шагнул во взрослый хоккей, получил бесценный опыт и мотивацию идти дальше к хоккейной мечте. Хочу поблагодарить руководство клуба, председателя наблюдательного совета Олега Леонидовича Усачева, спортивного директора Романа Сергеевича Беляева, главного тренера Бориса Олеговича Миронова, всю нашу команду — парней, тренеров, персонал и, конечно, всех болельщиков «Спартака». Здесь я всегда ощущал особенное отношение к себе — такое приятное, семейное и родное. Спасибо за все «Спартаку» и его болельщикам», — цитирует Никишина сайт красно-белых.

31 июля стало известно о том, что клубы договорились об обмене 20-летнего защитника. В качестве компенсации «Спартак» получил 5 игроков плюс права на 4 нападающих, выступающих в Северной Америке.