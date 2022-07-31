Александр Никишин: «В «Спартаке» я получил все, что имею на данный момент»
Защитник Александр Никишин выступил со словами благодарности в адрес «Спартака» после обмена из московского клуба в СКА.
«В «Спартаке» я получил все, что имею на данный момент — здесь я шагнул во взрослый хоккей, получил бесценный опыт и мотивацию идти дальше к хоккейной мечте. Хочу поблагодарить руководство клуба, председателя наблюдательного совета Олега Леонидовича Усачева, спортивного директора Романа Сергеевича Беляева, главного тренера Бориса Олеговича Миронова, всю нашу команду — парней, тренеров, персонал и, конечно, всех болельщиков «Спартака». Здесь я всегда ощущал особенное отношение к себе — такое приятное, семейное и родное. Спасибо за все «Спартаку» и его болельщикам», — цитирует Никишина сайт красно-белых.
31 июля стало известно о том, что клубы договорились об обмене 20-летнего защитника. В качестве компенсации «Спартак» получил 5 игроков плюс права на 4 нападающих, выступающих в Северной Америке.
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
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|8
|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|10
|Сибирь
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|0
|0
|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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