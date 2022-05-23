Минское «Динамо» получило права на нападающего «Спартака»

Минское «Динамо» получило права на белорусского форварда Валентина Демченко, сообщает пресс-служба минского клуба.

Взамен московский «Спартак» получил права на 25-летнего чешского нападающего Михала Шпачека, который минувший сезон провел в шведской «Фрелунде».

20-летний Демченко сезон-2021/22 начинал в ВХЛ, где играл за «Химик» из Воскресенска. Затем выступал за минскую «Юность»: 33 матча, 12 (7+5) очков.