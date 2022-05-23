«Ак Барс» расторг контракт с защитником Кэмпфером

«Ак Барс» расторг контракт с защитником Стивеном Кэмпфером, сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее стало известно, что хоккеист заключил контракт с клубом «Детройт», играющим в НХЛ.

33-летний американец провел в КХЛ 46 матчей, набрав по системе «гол+пас» 30 очков (11+19), а в шести матчах плей-офф забил два гола и отдал две голевые передачи.