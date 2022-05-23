Епанчинцев станет новым главным тренером «Амура»

Как стало известно «СЭ», Вадим Епанчинцев станет новым главным тренером «Амура». Ранее этот пост покинул Михаил Кравец.

Епанчинцев возглавляет «Югру» с 2019 года. Под руководством 46-летнего в прошлом сезоне команда выиграла регулярный чемпионат и Кубок Петрова в ВХЛ.

В нынешнем сезоне клуб выиграл регулярный чемпионат, но уступил в полуфинале плей-офф санкт-петербургскому «Динамо» в серии до четырех побед со счетом 2-4 и получил бронзовые награды.