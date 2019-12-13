Минское «Динамо» подписало пробный контракт с защитником Майоне

Минское «Динамо» подписало пробный контракт с 29-летним защитником «Куньлуня» Мэтью Майоне.

В этом сезоне в 16 матчах за «Куньлунь» он отдал три результативных передачи, а в прошлом — в составе рижского «Динамо» в 58 матчах набрал 46 (11+35) очков.

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