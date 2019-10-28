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Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим, который был в клубе на просмотре

16:51
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Форвард солигорского «Шахтера» Евгений Дадонов продолжит карьеру в минском «Динамо». 27-летний хоккеист заключил полноценный контракт с клубом, сообщает официальный сайт минчан.

До этого Дадонов находился на просмотровом контракте. В ходе просмотра нападающий провел 3 матча с показателем полезности «плюс 1». В этих играх Дадонов проводил на льду в среднем 9 минут.

Просмотр защитника «Немана» Никиты Крыскина будет продолжен в выездной серии. Пробный контракт с нападающим Егором Гайнетдиновым расторгнут, хоккеист вернется в «Юность».

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Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/evgeniy-dadonov-v-dinamo-minsk/

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