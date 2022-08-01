Минское «Динамо» подписало канадского форварда Меркли

Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Ником Меркли.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

25-летний хоккеист часть сезона-2021/22 провел в системе «Сан-Хосе». Он сыграл 9 матчей за «акул» в НХЛ и набрал 3 (1+2) очка. В АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда» канадский форвард сыграл 43 матча и набрал 36 (11+25) баллов. Еще 16 игр в АХЛ он сыграл за «Хартфорд Вулф Пэк», набрал 10 (5+5) очков.

Всего в НХЛ Меркли за «Аризону», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе» провел 41 матч, набрал 15 (4+11) очков.