Тренер «Сочи» Назаров о защитнике Морроу: «Человек ехал в аэропорт и потерял паспорт»
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал, когда к команде присоединится канадский защитник Джо Морроу.
— Когда присоединится к команде Джо Морроу?
— Я уже говорил: человек потерял паспорт. Ехал в аэропорт и потерял паспорт. Пока сделал новый паспорт, новая виза. Ждем со дня на день. Там целая эпопея.
— Могут ли появится в команде новые иностранцы?
— Да. Ждем еще двоих как минимум. Всегда ищем усиление. Но вы должны понимать: желания и возможности иногда не сходятся. А когда они сходятся, включаются другие моменты. Много составляющих. Пока они сошлись на одном Джо.
29-летний игрок в регулярном чемпионате КХЛ-2021/22 сыграл за клуб из Нур-Султана 29 матчей и набрал 13 (3+10) очков. В плей-офф турнира Морроу провел 5 игр, в которых набрал 4 (0+4) очка.
|Западная конференция
|И
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|П
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|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|0
|0
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|4
|Куньлунь
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|0
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|5
|Локомотив
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|0
|0
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|6
|Северсталь
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|0
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|7
|СКА
|0
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|0
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
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|11
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|0
|0
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|2
|Автомобилист
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|0
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|3
|Адмирал
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|0
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|4
|Ак Барс
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|0
|0
|5
|Амур
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|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
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|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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