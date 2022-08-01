Тренер «Сочи» Назаров о защитнике Морроу: «Человек ехал в аэропорт и потерял паспорт»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал, когда к команде присоединится канадский защитник Джо Морроу.

— Когда присоединится к команде Джо Морроу?

— Я уже говорил: человек потерял паспорт. Ехал в аэропорт и потерял паспорт. Пока сделал новый паспорт, новая виза. Ждем со дня на день. Там целая эпопея.

— Могут ли появится в команде новые иностранцы?

— Да. Ждем еще двоих как минимум. Всегда ищем усиление. Но вы должны понимать: желания и возможности иногда не сходятся. А когда они сходятся, включаются другие моменты. Много составляющих. Пока они сошлись на одном Джо.

29-летний игрок в регулярном чемпионате КХЛ-2021/22 сыграл за клуб из Нур-Султана 29 матчей и набрал 13 (3+10) очков. В плей-офф турнира Морроу провел 5 игр, в которых набрал 4 (0+4) очка.