Шведский нападающий Лилья подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Якоб Лилья подписал контракт с московским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два года и носит односторонний характер.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Барыс». Он провел за команду 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в пяти встречах.

До перехода в «Барыс» в 2020 году Лилья выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». На его счету пять очков (2+3) в 37 встречах регулярного чемпионата.