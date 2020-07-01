Минское «Динамо» подписало форварда молодежной сборной Белоруссии

Форвард Владимир Алистров подписал контракт с минским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 19-летним игроком рассчитано на один год.

Алистров выступал за молодежную сборную Белоруссии, в составе которой на двух чемпионатах мира в дивизионе 1А провел 10 матчей и набрал 10 (3+7) очков.