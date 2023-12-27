Минское «Динамо» арендовало у «Северстали» защитника Денисова

Минское «Динамо» взяло в аренду у «Северстали» защитника Павла Денисова.

Как сообщает пресс-служба «зубров», соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В этом сезоне 22-летний Денисов провел 7 матчей в КХЛ за «Северсталь» и набрал 2 (2+0) очка. Также на его счету 20 игр в ВХЛ за «Буран» с 7 (0+7) очками.