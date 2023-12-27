«Трактор» объявил о переходе защитника Боуи в «Торпедо»

Как сообщал «СЭ», защитник «Трактора» Мэдисон Боуи покидает клуб и переходит в «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию.

Также челябинский клуб подлил контракт с Максимом Шабановым. Как сообщает пресс-служба «Трактора», новое одностороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

28-летний Боуи пополнил челябинский клуб в октябре 2023 года в результате обмена с минским «Динамо». Канадец провел за «Трактор» 22 матча и набрал 7 (2+5) очков.

23-летний Шабановым в текущем сезоне сыграл за черно-белых 44 матча и набрал 38 (18+20) баллов.