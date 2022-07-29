Минское «Динамо» арендовало у «Авангарда» нападающего Соколова
Минское «Динамо» арендовало у «Авангарда» нападающего Дмитрия Соколова.
Как сообщает пресс-служба омского клуба, арендное соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года.
24-летний хоккеист в сезоне-2021/22 в КХЛ сыграл четыре матча и забросил одну шайбу. В минувшем сезон он также выступал за «Омские Крылья» в ВХЛ. На счету Соколова 43 игры и 47 (27+20) очков.
В июне «Авангард» продлил контракт с форвардом на 2 года.
Также Соколов играл за такие клуба, как «Омские Ястребы» (МХЛ, 2014/15), «Sudbury Wolves» (OHL, 2015-18), «Iowa Wild» (AHL, 2016/17, 2018/19 — 2020/21), «Barrie Colts» (OHL, 2017/18), «Allen Americans» (ECHL, 2019/20).
Источник: https://t.me/omskiyavangard/2622
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|0
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Металлург - Трактор
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|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
|
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|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
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|
Металлург - Барыс
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