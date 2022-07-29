Минское «Динамо» арендовало у «Авангарда» нападающего Соколова

Минское «Динамо» арендовало у «Авангарда» нападающего Дмитрия Соколова.

Как сообщает пресс-служба омского клуба, арендное соглашение рассчитано до 30 апреля 2023 года.

24-летний хоккеист в сезоне-2021/22 в КХЛ сыграл четыре матча и забросил одну шайбу. В минувшем сезон он также выступал за «Омские Крылья» в ВХЛ. На счету Соколова 43 игры и 47 (27+20) очков.

В июне «Авангард» продлил контракт с форвардом на 2 года.

Также Соколов играл за такие клуба, как «Омские Ястребы» (МХЛ, 2014/15), «Sudbury Wolves» (OHL, 2015-18), «Iowa Wild» (AHL, 2016/17, 2018/19 — 2020/21), «Barrie Colts» (OHL, 2017/18), «Allen Americans» (ECHL, 2019/20).