Гашек сожалеет об отстранении российских спортсменов от международных соревнований

Олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Всем российским спортсменам хочу сказать, что мне очень жаль, что вы не можете сейчас соревноваться с нами. С вашим участием соревнования были бы еще на более высоком уровне, и мы наверняка выступили бы еще лучше друг против друга», — озвучили цитату Гашека в ток-шоу «Есть тема» на российском федеральном спортивном канале.

Ранее чешский вратарь предлагал принять закон, запрещающий его соотечественникам играть в России.

Поводом для заявления стало подписание питерским СКА контракта с 29-летним чешским нападающим Дмитрием Яшкиным.