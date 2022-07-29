Агент Гусева рассказал, где форвард может продолжить карьеру

Агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, рассказал, где форвард может продолжить карьеру. В КХЛ и НХЛ игрок является неограниченно свободным агентом.

«Что касается Никиты Гусева, то на сегодняшний день его заокеанские представители работают с генеральными менеджерами клубов НХЛ», — приводит слова Николаева «Чемпионат».

30-летний Гусев провел сезон-2021/22 в СКА, контракт был рассчитан до конца чемпионата. Он провел за команду 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у Гусева 16 матчей и 16 очков (7+9).