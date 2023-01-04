Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:26

Плотников — о победе над «Динамо»: «Да, наверное, тяжело после оливье»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников прокомментировал победу над «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Думаю, получилась острая игра, — цитирует пресс-служба клуба Плотникова. — Не давали зрителям расслабиться, счет был близкий. Было много хороших моментов у нас и у команды соперника. Хорошо, что нашли силы отыграться и вернуться в игру. В овертайме — это наш хлеб.

— Как подготовиться к таким играм после праздников. Наверное, атмосфера расслабляет? Сколько салатиков съели?

— Могу говорить только за себя. Было два дня выходных, праздновал спокойно, скромно. У меня маленький ребенок, нужно почаще высыпаться. Ложимся рано.

— Есть специфика подготовки после маленьких, но каникул?

— Да, наверное, тяжело после оливье. В первую же тренировку после праздников нужно включаться и быть ментально готовым к играм.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/sergey_plotnikov_v_overtayme_eto_nash_khleb_/
Сергей Плотников
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию. С 2024 года
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
Бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной
Палата представителей США третий раз подряд не смогла выбрать спикера
Экс-депутат Исаков назвал Хасбулатова «человеком острого злого ума»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кручинин рассказал, какую музыку включает в раздевалке «Торпедо» перед матчами
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
4.01 14:30
Сал. Юлаев – Локомотив
 - : -
4.01 14:30
Трактор – СКА
 - : -
4.01 17:00
Ак Барс – Северсталь
 - : -
4.01 17:00
Нефтехимик – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости