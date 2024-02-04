Михайлов: «Сила СКА в том, что забить может каждое звено»

Ветеран СКА Александр Михайлов высказался об успешной игре петербуржцев во второй части сезона.

Клуб из Санкт-Петербурга с 24 января одержал пять побед подряд.

«СКА изначально был нацелен на результат, идет к нему. В начале сезона не все игроки смогли проявить себя в новой команде. Это нормальная история. Вспомните, когда был локаут в НХЛ и в «Ак Барсе» собрали звездный состав, пригласив Ковалева, Ковальчука, Лекавалье и прочих. Они вылетели в первом раунде плей-офф», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.

Также бронзовый призер чемпионата СССР считает, что в СКА хороший коллектив.

«Это видно. Ребята играют профессионально, выкладываются на все сто, как бы ни шли дела. Время прошло, команда сложилась. Сила СКА в том, что судьбу матча может решить каждое звено — от первого до четвертого. И вратарь у них надежный — Серебряков. Выручает», — добавил он.

Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 83 очками после 59 матчей. СКА уже обеспечил себе место в плей-офф КХЛ.