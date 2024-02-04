Михайлов: «Сила СКА в том, что забить может каждое звено»
Ветеран СКА Александр Михайлов высказался об успешной игре петербуржцев во второй части сезона.
Клуб из Санкт-Петербурга с 24 января одержал пять побед подряд.
«СКА изначально был нацелен на результат, идет к нему. В начале сезона не все игроки смогли проявить себя в новой команде. Это нормальная история. Вспомните, когда был локаут в НХЛ и в «Ак Барсе» собрали звездный состав, пригласив Ковалева, Ковальчука, Лекавалье и прочих. Они вылетели в первом раунде плей-офф», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.
Также бронзовый призер чемпионата СССР считает, что в СКА хороший коллектив.
«Это видно. Ребята играют профессионально, выкладываются на все сто, как бы ни шли дела. Время прошло, команда сложилась. Сила СКА в том, что судьбу матча может решить каждое звено — от первого до четвертого. И вратарь у них надежный — Серебряков. Выручает», — добавил он.
Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 83 очками после 59 матчей. СКА уже обеспечил себе место в плей-офф КХЛ.
|Восточная конференция
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|Автомобилист
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|33
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|73
|5
|Ак Барс
|58
|35
|23
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|Лада
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|47
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|19
|39
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|40
|19
|83
|2
|Локомотив
|58
|38
|20
|80
|3
|Динамо М
|58
|37
|21
|79
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|59
|32
|27
|69
|6
|Северсталь
|58
|30
|28
|67
|7
|ЦСКА
|59
|30
|29
|66
|8
|Динамо Мн
|59
|27
|32
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|59
|18
|41
|43
|4.02
|13:00
|
Торпедо – Северсталь
|2 : 3
|4.02
|14:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|2 : 4
|4.02
|14:00
|
Барыс – Амур
|2 : 3 ОТ
|4.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|3 : 4
|4.02
|17:00
|
ЦСКА – Автомобилист
|4 : 5 Б
|4.02
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|4 : 0
|4.02
|18:00
|
Динамо М – Локомотив
|- : -