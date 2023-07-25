Михайлис — о переходе в «Магнитку»: «Рассматривали с семьей все варианты. Я выбрал лучший»
Нападающий Никита Михайлис, перешедший в межсезонье из «Барыса» в магнитогорский «Металлург», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о выборе команды для продолжения карьеры.
— Летом вами интересовались многие топ-клубы. Сложно было выбирать команду?
— Конечно. Я советовался с семьей. Мы много думали перед чемпионатом мира, после него. Рассматривали все контракты. Я выбрал наилучший вариант для себя.
— Пополнение в семье влияло на выбор клуба? Это добавляло хлопот?
— Нет. Семья все понимает, хорошо отнеслись. Скоро они уже приедут в Магнитогорск.
— Уже почувствовали себя отцом?
— Конечно. Прошло уже две недели. Сейчас, правда, скучаю по ним, но в конце августа семья должна прилететь, и мы будем вместе.
— Президент «Барыса» Борис Иванищев говорил, что клуб предлагал вам контракт, но не договорились по условиям. Вы могли остаться в Казахстане?
— Как я уже говорил, мы долго думали. Выбирали лучшие условия для себя. «Металлург» предложил лучшие условия. Я счастлив, что я здесь.
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