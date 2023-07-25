Нападающий Ткачев определится с клубом до 10 августа

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что нападающий Владимир Ткачев постарается определиться с новым клубом до 10 августа.

«Ткачев не присоединится к «Авангарду» перед турниром в Сочи. До 10 августа постараемся определиться с клубом», — сказал Бабаев ТАСС.

Контракт 27-летнего Ткачева с «Авангардом» истек в апреле. В прошедшем сезоне он набрал 59 очков (23+36) в 64 матчах.