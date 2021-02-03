Главный тренер нур-султанского «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал выездное поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы два с половиной периода играли очень здорово, — сказал Михайлис. — Мы контролировали игру, у нас были моменты. Считаю, что владели инициативой. У нас была плотная оборона. Но персональные ошибки в середине периода привели к поражению.

Ошибки Диллона Хетерингтона? Он — разрушитель и очень много играет в обороне. Сегодня у него не было грубых ошибок. Он сыграл нормально. Даррен Диц выглядит нормально, играет, прежде всего, на команду.

Вы привыкли, что он забивает по одному-два гола. Но он играет на оборону и на команду. Надеемся на скорейшее выздоровление травмированных игроков. По приезде должны быть готовы Асетов и Фрэттин. По Ортио пока ничего сказать не могу — он лечится.

Мы работаем над большинством. На ребят выпадает большая ответственность, но они стараются. Вы думаете, они не хотят забивать? Конечно, хотят. Но соперник здорово играет в меньшинстве. Нам практически не дали ничего сделать.

Да, были моменты, но или броски шли мимо, или вратарь выручал, или броски блокировали. Будем работать над этим».

(Михаил Скрыль)