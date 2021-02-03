Драка гиганта: Трямкин решил проверить на прочность Фисенко

В третьем периода матча регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» (2:3) произошла зрелищная драка.

Защитник екатеринбуржцев Никита Трямкин провел силовой прием на силовом форварде Михаиле Фисенко с нарушением правил — угодил оппоненту локтем в голову. Фисенко не смог стерпеть подобного к себе отношения и не стал дожидаться решения арбитров. Вспыхнула драка, в которой по очкам преимущество осталось за двухметровым игроком обороны «Автомобилиста».