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Драка гиганта: Трямкин решил проверить на прочность Фисенко

19:31
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В третьем периода матча регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» (2:3) произошла зрелищная драка.

Защитник екатеринбуржцев Никита Трямкин провел силовой прием на силовом форварде Михаиле Фисенко с нарушением правил — угодил оппоненту локтем в голову. Фисенко не смог стерпеть подобного к себе отношения и не стал дожидаться решения арбитров. Вспыхнула драка, в которой по очкам преимущество осталось за двухметровым игроком обороны «Автомобилиста».

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