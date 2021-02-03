Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги матча против «Автомобилиста» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Победили, это здорово. В атаке хотели получше сыграть, но где-то соперник не давал. Выстояли пять минут, получили награду — сразу забили гол. Выстояли в конце.

— Четыре победы над «Автомобилистом» в сезоне, за счет чего получилось этого добиться?

— Так получилось, все сложилось хорошо. Сегодня была непростая игра, меньшинство сработало хорошо. Ребята работают. Все матчи очень разные — мы играли и в начале сезона, и сейчас в конце. По-разному складывается, побеждать всегда приятно, тем более на выезде.

— Часто говорите, что не потерпите грязь на льду. Сегодняшний удар Трямкина в голову Михаилу Фисенко — это та самая грязь?

— Я посмотрю как следует. С головой всегда надо быть осторожнее. Мишка боевой парень, он не стал бы реагировать просто так. Мне показалось, что был не удар локтем, а удар в голову. Если это так, это печально.

— Что случилось с Зариповым, который получил дисциплинарный штраф до конца матча?

— Эмоции, это эмоции. Я не слышал, он может что-то высказал судье. Конечно, эмоции нужно держать в себе. Он очень переживает, но нам не надо давать сопернику такие подарки. Хорошо, что выстояли «пять на три». Хотя я не знаю, по горячим следам надо будет спросить — неужели там тянуло на то, чтобы нас оставлять в меньшинстве.

(Анастасия Жданова)