Михайлис извинился перед болельщиками «Барыса» за то, что команда не продлила серию с «Металлургом»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги первого раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (2-4 в серии).

«По серии: мы могли, могли склонить чашу весов в свою сторону, но где-то не хватило терпения, особенно в последнем матче. Спасибо болельщикам за мощную, огромную поддержку. Она гнала команду вперед. Мы проиграли этот матч, но наши болельщики стоя аплодировали нашим ребятам, нашей команде. Еще раз извиняюсь, что не продлили, не выиграли эту серию, чтобы снова увидеть болельщиков на трибунах», — приводит слова Михайлиса офифициальный сайт КХЛ.

Во втором раунде «Металлург» встретится с «Авангардом».