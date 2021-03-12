Виделль прокомментировал вылет от «Магнитки» в Кубке Гагарина

Нападающий «Барыса» Линус Виделль 12 марта в интервью официальному сайту КХЛ подвел итог матча Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (3:5).

«Нас подвело большое количество удалений, а соперник отлично реализовал большинство. Думаю, это было ключевым сегодняшнем матче. Потеря Лильи и Блэкера в концовке, конечно, осложнила нам жизнь. Мы потеряли двух хоккеистов, тем более такого плана, ведущих игроков. Мы и без того играли в пять защитников, еще удаления выбивали игроков на какое-то время», — считает Виделль.

«Металлург» выиграл серию 4-2 и пробился в полуфинал «Востока», где сыграет против «Авангарда».