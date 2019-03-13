Михал Чайковски – о поражении от ЦСКА: "Крикунов был взбешен"

Защитник московского "Динамо" Михал Чайковски подвел итоги первого матча полуфинала Западной конференции с ЦСКА (1:4, 0-1).
– Показалось, что бились не как в плей-офф?
– Была очень сложная игра для нас – они играли быстро, хорошо, и забили больше, – заявил Чайковски. – Надо лучше готовиться к следующему матчу.
– Что сказал тренер об изменении, которые нужно внести в игру?
– Мы будем говорить об этом завтра.
– Он был не доволен?
– Он был взбешен! Мы потерпели поражение. Надо готовиться ко второй игре и одержать в ней победу.
– Что нужно поменять?
– Мы должны играть быстрее и действовать как единое целое. Меньше давать бросать. (Евгений Белоусов)
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