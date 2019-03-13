Михал Чайковски – о поражении от ЦСКА: "Крикунов был взбешен"

Защитник московского "Динамо" Михал Чайковски подвел итоги первого матча полуфинала Западной конференции с ЦСКА (1:4, 0-1).

– Показалось, что бились не как в плей-офф?

– Была очень сложная игра для нас – они играли быстро, хорошо, и забили больше, – заявил Чайковски. – Надо лучше готовиться к следующему матчу.

– Что сказал тренер об изменении, которые нужно внести в игру?

– Мы будем говорить об этом завтра.

– Он был не доволен?

– Он был взбешен! Мы потерпели поражение. Надо готовиться ко второй игре и одержать в ней победу.

– Что нужно поменять?

– Мы должны играть быстрее и действовать как единое целое. Меньше давать бросать. (Евгений Белоусов)