Михаил Науменков: "В плей-офф не стоит задача "играть в хоккей"

Защитник ЦСКА Михаил Науменков поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1) в первом матче финала Западной конференции. Следующий матч пройдет 30 марта.
– СКА был намного активнее. С чем это связано?
– Мы просто не играли в свой хоккей, – ответил Науменков.
– СКА вас заставил?
– Мы сами себя поставили в неудобное положение. Надо менять свою игру.
– Может, четыре победы подряд сидели в голове?
– Регулярка тут вообще ни при чем. Плей-офф – совсем другое дело.
– Главенствующей системой на льду сегодня была "бросок – скрин – гол". Так и должно было быть?
– Скрин?
– Помеха вратарю. А разыграть команды толком не пытались.
– В плей-офф любой бросок – это опасный момент. Поэтому лучше попроще играть.
– А если бы гол Кетова засчитали?
– Там помеха вратарю была? Немножко повезло нам, значит. Сегодня повезло, завтра – может не повезти, так что с пятака выталкивать, пожестче работать. Разберем, тренеры подскажут.
– Тренеры призывают к простоте действий?
– Плей-офф сам по себе такой. В принципе, не стоит задача "играть в хоккей"… (речь о комбинационной игре – прим. "СЭ") Может, это у нас так, не знаю. Каждый бросок – это потенциальный гол. (Игорь Еронко)
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