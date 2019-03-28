Михаил Науменков: "В плей-офф не стоит задача "играть в хоккей"

Защитник ЦСКА Михаил Науменков поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1) в первом матче финала Западной конференции. Следующий матч пройдет 30 марта.

– СКА был намного активнее. С чем это связано?

– Мы просто не играли в свой хоккей, – ответил Науменков.

– СКА вас заставил?

– Мы сами себя поставили в неудобное положение. Надо менять свою игру.

– Может, четыре победы подряд сидели в голове?

– Регулярка тут вообще ни при чем. Плей-офф – совсем другое дело.

– Главенствующей системой на льду сегодня была "бросок – скрин – гол". Так и должно было быть?

– Скрин?

– Помеха вратарю. А разыграть команды толком не пытались.

– В плей-офф любой бросок – это опасный момент. Поэтому лучше попроще играть.

– А если бы гол Кетова засчитали?

– Там помеха вратарю была? Немножко повезло нам, значит. Сегодня повезло, завтра – может не повезти, так что с пятака выталкивать, пожестче работать. Разберем, тренеры подскажут.

– Тренеры призывают к простоте действий?

– Плей-офф сам по себе такой. В принципе, не стоит задача "играть в хоккей"… (речь о комбинационной игре – прим. "СЭ") Может, это у нас так, не знаю. Каждый бросок – это потенциальный гол. (Игорь Еронко)

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