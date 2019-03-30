Михаил Мальцев: "В первой игре с ЦСКА было легче, чем со "Спартаком" и "Локомотивом"

Нападающий СКА Михаил Мальцев – о второй игре с ЦСКА (1:3) в финале Западной конференции.

– Мы не лучше ЦСКА во всех компонентах, – заяви Мальцев. – Надо прибавить в реализации и большинстве. Надо подумать, сконцентрироваться на каждом моменте, каждом броске. Просто так не бросать. В первом матче мы перебросали их в три раза, поэтому было легче, чем со "Спартаком" и "Локомотивом", вторую игру они прибавили.

– Восьмое поражение подряд ЦСКА давит?

– Мы уже проигрывали 0-2, но теперь нам противостоит другая команда. ЦСКА посильнее. Будет сложно, но будем двигаться дальше.

– ЦСКА немного везло?

– Везет сильнейшим. Они бросают точно и делают это лучше. (Евгений Белоусов)