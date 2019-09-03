Михаил Григоренко: «Соскучился по хоккею, быстрее бы вкатиться в сезон»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард отдал две голевые передачи.

— Нас с Капризовым снова поставили в одно звено и пришел результат? Наверное, можно назвать это закономерностью, — цитирует официальный сайт ЦСКА Григоренко. — Много большинства было, это тоже помогло. Мы почувствовали друг друга, пять на пять хорошо играли, создавали моменты.

Сегодня у ЦСКА хорошо сыграли все звенья. Кто-то больше отработал в обороне, в меньшинстве, парни ловили шайбу на себя. Понимали, что второй раз проигрывать было нельзя. «Авангард» и «Ак Барс» — хорошие команды. Сегодня мы сыграли агрессивнее в атаке, заработали много удалений, здорово разыгрывали «5 на 4», Юханссон хорошо сыграл в воротах. Да, я соскучился по хоккею, по сезону. Жду следующую игру. Побыстрее бы вкатиться в сезон. Надеюсь, повторим прошлогодний успех!