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Михаил Епишин перешел из «Витязя» в питерское «Динамо»

3 июля 2020, 18:48
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В питерское «Динамо» из «Витязя» перешел защитник Михаил Епишин. Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон, сообщает сайт ВХЛ.

Епишин — воспитанник хоккейной школы «Витязя» и всю свою карьеру провел в системе подмосковного клуба. В ВХЛ защитник в разные годы выступал за ТХК и «Динамо» Санкт-Петербург по договору о сотрудничестве между клубами.

Всего в ВХЛ на счету Епишина 64 матча и 11 (3+8) очков, а в КХЛ он провел 55 игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

В минувшем сезоне защитник, будучи командированным из «Витязя» в «Динамо», сыграл за бело-голубых 30 матчей и отдал 5 голевых передач.

Дополнительная информация:

http://www.vhlru.ru/lenta/382129/

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