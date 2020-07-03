Михаил Епишин перешел из «Витязя» в питерское «Динамо»
3 июля 2020, 18:48
В питерское «Динамо» из «Витязя» перешел защитник Михаил Епишин. Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон, сообщает сайт ВХЛ.
Епишин — воспитанник хоккейной школы «Витязя» и всю свою карьеру провел в системе подмосковного клуба. В ВХЛ защитник в разные годы выступал за ТХК и «Динамо» Санкт-Петербург по договору о сотрудничестве между клубами.
Всего в ВХЛ на счету Епишина 64 матча и 11 (3+8) очков, а в КХЛ он провел 55 игр, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.
В минувшем сезоне защитник, будучи командированным из «Витязя» в «Динамо», сыграл за бело-голубых 30 матчей и отдал 5 голевых передач.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...