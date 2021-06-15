«Металлург» заключил контракты с двумя канадскими форвардами
16:26
Магнитогорский «Металлург» заключил контракты с канадскими форвардами Джошем Керри и Филиппом Майле, сообщает сайт клуба. Срок соглашений — 1 год.
28-летний Керри в сезоне-2020/21 выступал в системе «Питтсбурга». В НХЛ он сыграл один матч, не набрав очков. В АХЛ на его счету 23 (10+13) балла в 24 играх.
28-летний Майле выступал в системе «Вашингтона». В НХЛ он сыграл 2 матча, не набрав результативных баллов. В АХЛ за «Херши» он провел 16 игр и набрал 21 (6+15) очко.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю