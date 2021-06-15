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«Металлург» заключил контракты с двумя канадскими форвардами

16:26
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Магнитогорский «Металлург» заключил контракты с канадскими форвардами Джошем Керри и Филиппом Майле, сообщает сайт клуба. Срок соглашений — 1 год.

28-летний Керри в сезоне-2020/21 выступал в системе «Питтсбурга». В НХЛ он сыграл один матч, не набрав очков. В АХЛ на его счету 23 (10+13) балла в 24 играх.

28-летний Майле выступал в системе «Вашингтона». В НХЛ он сыграл 2 матча, не набрав результативных баллов. В АХЛ за «Херши» он провел 16 игр и набрал 21 (6+15) очко.

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/500526/

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Иван Шитик все материалы автора
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