«Металлург» заключил контракты с двумя канадскими форвардами

Магнитогорский «Металлург» заключил контракты с канадскими форвардами Джошем Керри и Филиппом Майле, сообщает сайт клуба. Срок соглашений — 1 год.

28-летний Керри в сезоне-2020/21 выступал в системе «Питтсбурга». В НХЛ он сыграл один матч, не набрав очков. В АХЛ на его счету 23 (10+13) балла в 24 играх.

28-летний Майле выступал в системе «Вашингтона». В НХЛ он сыграл 2 матча, не набрав результативных баллов. В АХЛ за «Херши» он провел 16 игр и набрал 21 (6+15) очко.