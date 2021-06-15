Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Йокерит» подписал двух новичков с опытом игры в Северной Америке

16:31
Теги:

«Йокерит» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с двумя игроками — защитником Отто Лескиненом и нападающим Калле Коссилой. С обоими хоккеистами заключены соглашения на 2 сезона.

28-летний Коссила в прошлом сезоне выступал в Германии за «Ред Булл Мюнхен», где начинал сезон, а также в АХЛ за «Торонто Марлис».

В составе фарм-клуба «Торонто» он провел 28 игр и набрал 29 (7+22) очков. В немецкой лиге на его счету 13 матчей и 12 (5+7) баллов.

Ранее игрок выступал в системе «Анахайма» и провел в общей сложности 19 матчей в НХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка.

24-летний Лескинен начинал сезон в финском клубе «КалПа» и в 17 играх заработал 10 (4+6) очков.

Также он провел 1 матч за «Монреаль» в НХЛ, а в составе «Лаваля» в АХЛ отметился 17 (1+16) баллами в 33 играх при полезности «+15».

Читайте также

Губерниев высказался об эфире с Бузовой: «Исторический»
«Имитация судебного процесса» — Жорин объяснил обжалование штрафа Моргенштерна
В Китае оценили интервью Путина телеканалу NBC
Гарик Харламов впервые появился на публике с новой возлюбленной

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд