КХЛ рекомендует хоккеистам вакцинироваться от коронавируса

По данным «СЭ», КХЛ разослала по клубам лиги письма, в которых рекомендовала игрокам команд вакцинироваться от коронавируса. Обязательной эта мера не является.

Однако, по нашей информации, в «Нефтехимике» хоккеистам на сбор нужно принести справку о вакцинации или справку, что она запрещена спортсмену по медицинским показателям.