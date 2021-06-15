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КХЛ рекомендует хоккеистам вакцинироваться от коронавируса

16:22
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По данным «СЭ», КХЛ разослала по клубам лиги письма, в которых рекомендовала игрокам команд вакцинироваться от коронавируса. Обязательной эта мера не является.

Однако, по нашей информации, в «Нефтехимике» хоккеистам на сбор нужно принести справку о вакцинации или справку, что она запрещена спортсмену по медицинским показателям.

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Алексей Шевченко все материалы автора
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