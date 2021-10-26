«Металлург» дома обыграл «Трактор»

«Металлург» победил «Трактор» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Брэнден Лайпсик, Джош Карри и Павел Акользин. У гостей забивали Лукаш Седлак и Владимир Ткачев.

«Магнитка» набрала 40 очков и лидирует на «Востоке». У «Трактора» 36 очков и второе место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Лайпсик — 8 (бол., Яковлев, Карри), 11:58 — 1:0. Седлак — 10, 18:37 — 1:1. Карри — 5 (Чибисов, Кошелев), 26:39 — 2:1. Ткачев — 4 (Исаев, Капустин), 34:30 — 2:2. Акользин — 1 (Коростелев), 56:51 — 3:2.

Вратари: Кошечкин — Вилл (58:46).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (9+12+8) — 29 (10+12+7).

Судьи: Акузовский, Бирин.

26 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 1327 зрителей.