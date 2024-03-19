19 марта «Металлург» на своем льду в Магнитогорске примет московский «Спартак» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра на территории спортивного комплекса «Арена-Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Металлург» — «Спартак» можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.45 мск. В прямом эфире игру Кубка Гагарина-2024 также покажут на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следите за ключевыми событиями второго матча серии «Металлург» — «Спартак» в матч-центре «СЭ».

Счет в серии: 1-0 в пользу команды главного тренера Андрея Разина. 17 марта Магнитка дома победила красно-белых вместе с Алексеем Жамновым (4:0).

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