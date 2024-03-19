«Металлург» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ
19 марта «Металлург» на своем льду в Магнитогорске примет московский «Спартак» во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра на территории спортивного комплекса «Арена-Металлург» начнется в 17.00 по московскому времени.
Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Металлург» — «Спартак» можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.45 мск. В прямом эфире игру Кубка Гагарина-2024 также покажут на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.
Следите за ключевыми событиями второго матча серии «Металлург» — «Спартак» в матч-центре «СЭ».
Счет в серии: 1-0 в пользу команды главного тренера Андрея Разина. 17 марта Магнитка дома победила красно-белых вместе с Алексеем Жамновым (4:0).
Кубок Гагарина: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и сетка плей-офф КХЛ в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 2
|0 - 2
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
|0 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|19.03
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|- : -
|19.03
|19:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -