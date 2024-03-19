«Адмирал» подписал новый контракт с Метальниковым

Защитник «Адмирала» Леонид Метальников подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним казахстанцем рассчитано на один год.

В сезоне-2023/24 Метальников провел 63 матча, в которых набрал 12 (5+7) очков.