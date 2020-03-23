«Металлург» согласовал новые контракты с Кулеминым и Яковлевым. С Мозякиным ведутся переговоры

«Металлург» согласовал контракты на новых условиях с защитником Егором Яковлевым и нападающим Николаем Кулеминым.

— Уже можно говорить, что мы достигли понимания с Яковлевым и Кулеминым, — отметил первый вице-президент клуба из Магнитогорска Сергей Ласьков в интервью РИА «Новости». — С остальными ведем переговорный процесс, поэтому комментировать что-либо было бы неправильно.

То же касается и Сергея Мозякина — мы находимся в стадии переговоров. Процесс осложняет тот факт, что мы не знаем, когда именно начнется сезон, и с какого времени будут действовать контракты.

Совет директоров КХЛ в марте утвердил «жесткий» потолок с сезона-2020/21 в размере 900 миллионов рублей. Ласьков ранее заявлял, что клуб предложил шестерым ведущим хоккеистам пересмотреть контракты в сторону понижения доходов, чтобы соответствовать новому регламенту.

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